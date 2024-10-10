Янник Синнер останется первой ракеткой мира до конца года

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере закончит календарный год на первом месте в мировом рейтинге.

23-летний спортсмен гарантировал себе лидерство в тотале после того, как его ближайший преследователь Карлос Алькарас уступил в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае чеху Томашу Махачу. Теперь в активе Синнера 11 320 очков, а у Алькараса — 7120.

В четверг, 10 октября, Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале «тысячника» в Шанхае со счетом 1:6, 4:6.