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10 октября, 17:41

Янник Синнер останется первой ракеткой мира до конца года

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Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере закончит календарный год на первом месте в мировом рейтинге.

23-летний спортсмен гарантировал себе лидерство в тотале после того, как его ближайший преследователь Карлос Алькарас уступил в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае чеху Томашу Махачу. Теперь в активе Синнера 11 320 очков, а у Алькараса — 7120.

В четверг, 10 октября, Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале «тысячника» в Шанхае со счетом 1:6, 4:6.

Карлос Алькарас
Янник Синнер
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