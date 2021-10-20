Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Синнер вышел в третий круг турнира в Антверпене

Янник Синнер обыграл Музетти и вышел в третий круг турнира в Антверпене
21:16
Теги:

Итальянец Янник Синнер во втором круге одиночного разряда турнира в Антверпене (Бельгия) обыграл соотечественника Лоренцо Музетти (7:5, 6:2).

В третьем круге Синнер сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 584 125 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — 7:5, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0