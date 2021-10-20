Синнер вышел в третий круг турнира в Антверпене
Янник Синнер обыграл Музетти и вышел в третий круг турнира в Антверпене
21:16
Итальянец Янник Синнер во втором круге одиночного разряда турнира в Антверпене (Бельгия) обыграл соотечественника Лоренцо Музетти (7:5, 6:2).
В третьем круге Синнер сыграет с французом Артуром Риндеркнехом.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 584 125 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — 7:5, 6:2
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