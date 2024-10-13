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Сегодня, 11:15

Янник Синнер — Новак Джокович: смотреть финальный матч турнира в Шанхае онлайн

Янник Синнер и Новак Джокович сыграют в финале турнира в Шанхае
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Итальянский теннисист Янник Синнер и серб Новак Джокович встретятся в финальном матче «мастерса» в Шанхае (Китай). Игра начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Джокович с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Синнер возглавляет мировой рейтинг ATP. В предыдущих раундах «мастерса» в Шанхае 23-летний Янник победил Таро Даниэла, Томаса Мартина Этчеверри, Бена Шелтона, Даниила Медведева и Томаша Махача.

Джокович является четвертой ракеткой мира. В предыдущих раундах турнира 37-летний Новак обыграл Алекса Микельсена, Флавио Коболли, Романа Сафиуллина, Якуба Меншика и Тейлори Фрица.

Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
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