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Синнер победил Джоковича в полуфинале турнира «Шлем шести королей»

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото AFP
Янник Синнер.
Фото AFP
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Итальянец Янник Синнер победил серба Новака Джоковича в полуфинале турнира «Шлем шести королей» — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4.

Матч длился 2 часа 27 минут. Синнер сделал за игру 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. У Джоковича — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Первая ракетка мира вышел в финал выставочного турнира и встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Рафаэль Надаль (Испания). Джокович сыграет с проигравшим в паре.

Новак Джокович
Янник Синнер
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