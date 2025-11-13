Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (6:4, 6:3) в матче на Итоговом турнире ATP.

«Очень и очень напряженный и близкий матч. Я чувствовал, что хорошо подаю в важные моменты. Старался играть как можно лучше, и к счастью, мне это удалось.

Мы оба немного изменили свой стиль. Мне показалось, что мы старались бить сильно и плоско. Я очень доволен своим приемом, так как у него одна из лучших подач в туре», — сказал Синнер во время интервью на корте.

Синнер (2 очка) одержал вторую победу в групповом турнире и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. В последнем матче группы Бьорна Борга он встретится с американцем Беном Шелтоном (14 ноября).

Зверев (1 очко) за выход в полуфинал сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (1 очко). Матч пройдет 14 ноября.