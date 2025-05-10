Янник Синнер сыграет с Мариано Навоне нв турнире в Риме 10 мая

Итальянец Янник Синнер сыграет с аргентинцем Мариано Навоне во втором круге турнира в Риме в субботу, 10 мая. Начало — ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Навоне с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Это первый матч итальянского теннисиста после отстранения по делу об употреблении допинга.

23-летний Синнер — первая ракетка мира. 24-летний Навоне занимает 99-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев.

ATP: рейтинг в актуальном виде, турниры, новости и статьи, фото и видео