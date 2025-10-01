Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине

Вторая ракетка мира Янник Синнер в двух сетах победил американца Лернера Тина в финале турнира в Пекине — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Синнер 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Тина ни одного эйса, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

24-летний итальянец выиграл свой 21-й титул ATP в карьере и третий в сезоне.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 016 050 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Лернер Тин (США) — 6:2, 6:2