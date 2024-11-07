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Синнер — об отсутствии Джоковича в Итоговом турнире АТР: «Жаль, что его нет с нами, но таков спорт»

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Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал отсутствие сербского теннисиста Новака Джоковича в Итоговом турнире АТР.

«Джокович очень многое дал итальянской публике. Это нормально, что люди хотят увидеть его игру. Нам очень жаль, что его нет с нами, но таков спорт, может случиться так, что игрок пропустит какие-то турниры. Конечно, нам всем будет не хватать его», — цитирует Синнера Punto de Break.

37-летний серб отказался от участия в Итоговом турнире АТР из-за травмы. Соревнование стартует 10 ноября и завершится 17 ноября в Турине.

Новак Джокович
Янник Синнер
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