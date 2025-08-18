Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

18 августа 2025, 23:13

Синнер о снятии с финала «мастерса» в Цинциннати: «Еще вчера чувствовал себя неважно. Сегодня стало только хуже»

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Итальянец Янник Синнер прокомментировал снятие с финала турнира в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса.

Первая ракетка мира снялся при счете 0:5 из-за недомогания.

«Мне очень и очень жаль вас разочаровывать, — сказал Синнер болельщикам. — Со вчерашнего дня я чувствовал себя неважно. Думал, что за ночь мне станет лучше, но стало только хуже. Я попытался выйти, но не выдержал. Мне очень жаль».

В перерыве между геймами Синнер вызвал физиотерапевта. Он сообщил медикам, что попытался выйти на корт, но не может продолжать матч, так как плохо видит мяч.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Янник Синнер
Читайте также
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Что произошло за день 9 июня. Главное
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Мирра возглавила гонку и приближается к топ-3. Рейтинговые перспективы Андреевой и остальных россиян
Джокович трогательно поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»: «Молодец, брат»
«Мирра может закончить год максимально высоко, а Соболенко станет еще сильнее». Колонка Екатерины Макаровой
Синнер пропустит травяные турниры перед Уимблдоном из-за обследований в Милане
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алькарас выиграл «мастерс» в Цинциннати, Синнер снялся из-за недомогания

Алькарас обратился к Синнеру: «Я не хочу выигрывать трофеи таким образом. Мне очень жаль. Уверен, ты вернешься сильнее»
Новости
RSS RSS
Все новости