Синнер о снятии с финала «мастерса» в Цинциннати: «Еще вчера чувствовал себя неважно. Сегодня стало только хуже»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал снятие с финала турнира в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса.

Первая ракетка мира снялся при счете 0:5 из-за недомогания.

«Мне очень и очень жаль вас разочаровывать, — сказал Синнер болельщикам. — Со вчерашнего дня я чувствовал себя неважно. Думал, что за ночь мне станет лучше, но стало только хуже. Я попытался выйти, но не выдержал. Мне очень жаль».

В перерыве между геймами Синнер вызвал физиотерапевта. Он сообщил медикам, что попытался выйти на корт, но не может продолжать матч, так как плохо видит мяч.