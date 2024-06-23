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Сегодня, 20:25

Синнер о поражении Калинской: «Мне очень жаль, у нее была потрясающая неделя»

Руслан Минаев
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Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянец Янник Синнер поддержал россиянку Анну Калинскую после поражения в финале турнира в Берлине.

Теннисистка уступила американке Джессике Пегуле в трех сетах 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).

«Моя девушка Анна сегодня играла [в финале турнира] в Берлине. Она проиграла, имея 6 матчболов (у Калинской было 5 матчболов — Прим. «СЭ»). Мне очень жаль. У нее была потрясающая неделя», — сказал Синнер после победы в финале турнира в Галле.

Первая ракетка мира Синнер в финале турнира в Галле обыграл поляка Хуберта Хуркача в двух сетах 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

Ранее Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях.

Теннис
Анна Калинская
Янник Синнер
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