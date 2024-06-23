Синнер о победе в Галле: «Я очень счастлив, что выиграл первый травяной турнир»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем (7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в финале турнира серии ATP 500 в Галле.

«Для меня это много значит. Против Хуби было тяжело. Я знал, что должен подавать очень хорошо и то, что по ходу встречи будет только пара важных очков в сете. Поэтому я рад, что получилось показать лучший теннис в важнейшие моменты. Я очень счастлив первой победе на травяном турнире», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

22-летний Синнер выиграл 14-й турнир ATP в карьере. В этом сезоне на счету первой ракетки мира 4 победы в 4 финалах турниров ATP.