Синнер — о победе над Марожаном: «Доволен тем, как я боролся сегодня»

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над венгром Фабианом Марожаном (6:1, 7:5) в четвертьфинале турнира в Пекине.

«Чувствую, что очень хорошо начал первый сет. Во втором мы оба играли здорово. У меня были брейк-пойнты при 4:3, но я их не реализовал. Я знал еще до матча, что его уровень может быть очень высоким. Когда он подавал на сет, допустил пару невынужденных ошибок, что позволило мне вернуться и выиграть матч в двух партиях. Конечно, здесь играет роль и психология, и то, как ты приходишь к этому моменту. Я старался бороться. Пару раз удерживал подачу при 0:30. Доволен тем, как я боролся сегодня. Посмотрим, что ждет меня в следующем раунде», — сказал теннисист в интервью на корте.

В полуинфале турнира в столице Китая 24-летний итальянец встретится с австралийцем Алексом Де Минауром, занимающим 8-ю строчку в рейтинге ATP.