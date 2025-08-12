Синнер — о матче против Диалло: «Очень сложный день в офисе»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал тяжелым матч против канадца Габриэля Диалло в третьем круге турнира в Цинциннати.

23-летний спортсмен обыграл своего соперника со счетом 6:2, 7:6 (8:6).

«Это был тяжелый матч, словно очень сложный день в офисе. Думаю, он подавал невероятно на протяжении всей игры, особенно во втором сете. Когда встречаешься с такими соперниками, которые отлично подают, всегда приходится найти определенный баланс с задней линии, а на это может уйти время. В этом плане сегодня у меня возникали проблемы, но я доволен результатом», — приводит Punto de Break слова Синнера.

Итальянец отметил, что ему необходимы такие сложные матчи, чтобы оказаться в тяжелых игровых ситуациях.

В 1/8 финала «мастерса» Синнер сыграет против представителя Франции Адриана Маннарино.