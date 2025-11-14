Теннис
14 ноября, 19:03

Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»

Сергей Ярошенко

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном (6:3, 7:6 (6:3) в матче Итогового турнира ATP.

«С Беном был очень трудный матч. Мне нужно было использовать те небольшие шансы, которые появлялись. Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать. Нужно это принять и стараться никогда не сдаваться, это я и делал», — сказал теннисист на пресс-конференции.

24-летний итальянец набрал 3 очка и обеспечил себе выход в полуфинал турнира, где сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром. 23-летний Шелтон (0) занял последнюю строчку и выбыл из турнира.

Теннис
Бен Шелтон
Янник Синнер
