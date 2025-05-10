Синнер: «Счастлив вернуться. Потрясающее чувство»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал первую победу после дисквалификации.

Первая ракетка мира во втором круге турнира в Риме победил аргентинца Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4.

«Потрясающее чувство. Я очень долго ждал этого момента. Очень счастлив вернуться. Говорил по-итальянски, что очень сложно получить правильную обратную связь, когда у тебя нет матчей. Но это именно то, что мне нужно. Лучшая практика — это сам матч. Доволен сегодняшней победой. Это было очень сложно». — сказал Синнер во время интервью на корте.

Соперником Синнера в третьем круге «мастерса» в Риме станет нидерландец Йеспер Де Йонг.