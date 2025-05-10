Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

10 мая, 22:47

Синнер: «Счастлив вернуться. Потрясающее чувство»

Руслан Минаев

Итальянец Янник Синнер прокомментировал первую победу после дисквалификации.

Первая ракетка мира во втором круге турнира в Риме победил аргентинца Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4.

«Потрясающее чувство. Я очень долго ждал этого момента. Очень счастлив вернуться. Говорил по-итальянски, что очень сложно получить правильную обратную связь, когда у тебя нет матчей. Но это именно то, что мне нужно. Лучшая практика — это сам матч. Доволен сегодняшней победой. Это было очень сложно». — сказал Синнер во время интервью на корте.

Соперником Синнера в третьем круге «мастерса» в Риме станет нидерландец Йеспер Де Йонг.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Янник Синнер
Читайте также
Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. Главное
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
ГД приняла законопроект о доступе компаний к базам данных МВД о физлицах за плату
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Служебная собака МВД укусила хоккеистов перед матчем КХЛ в Минске
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Медведев после Питера летит в Индию, Мирра — в Макао. Где ловить теннисных звезд в межсезонье?
Медведев и Рыбакина примут участие в Мировой теннисной лиге в Индии
Медведев начнет новый сезон на турнире в Брисбене
Источник: Джокович планирует вложиться в теннисный центр рядом с Афинами
«Уезжаю домой с тяжелым сердцем»: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы, полученной на Итоговом
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за травмы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Футболист Сапогов

    Молодец, Яник, держись. Теперь тебя будут любить пуще прежнего))) Да, и самое, найди нового врача и физиотерапевта. Да таких мужиков, чтобы как в прошлый раз не кинули тебя, а за деньги опять купились!

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Просто замазался на всю оставшуюся жисть

    10.05.2025

    • Синнер выиграл первый матч после дисквалификации

    Даниил Медведев — Алексей Попырин: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Риме

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости