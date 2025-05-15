Синнер отдал только один гейм Рууду в четвертьфинале «мастерса» в Риме

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал домашнего турнира в Риме.

В четвертьфинале первая ракетка мира одержал крупную победу над норвежцем Каспером Руудом, отдав сопернику только один гейм — 6:0, 6:1. Матч длился 1 час 4 минуты.

1-я ракетка мира Синнер 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 7-й ракетки мира Рууда 1 эйс, 2 двойные и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал Синнер поборется с американцем Томми Полом, который ранее обыграл Хуберта Хуркача из Польши.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 6:0, 6:1