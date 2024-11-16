Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:15

Янник Синнер — Каспер Рууд: онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Синнер и Рууд встретятся в полуфинальном матче Итогового турнира ATP
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Янник Синнер из Италии и Каспер Рууд из Норвегии встретятся в полуфинальном матче Итогового турнира ATP в субботу, 16 ноября. Игра в Турине (Италия) начнется не ранее 22.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Рууд с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Первая ракетка мира Синнер выиграл все три матча группы в двух сетах — против Алекса де Минаура, Тэйлора Фритца и Даниила Медведева. Год назад итальянец в финале ATP Finals уступил Новаку Джоковичу, который пропускает этот турнир из-за травмы.

Седьмой номер мирового рейтинга Рууд в своей группе в двух сетах победил Карлоса Алькараса и уступил Александру Звереву, в решающем матче в трех партиях обыграл Андрея Рублева.

Первый финалист ATP Finals 2024 определяется в игре Зверева и Фритца. Финал Итогового турнира пройдет в воскресенье, 17 ноября.

Каспер Рууд
Янник Синнер
Читайте также
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Москве 16-17 ноября
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Популярное видео
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фритц — о победе над Зверевым: «В конце я просто сказал себе, что должен бороться и быть решительным»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости