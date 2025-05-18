Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом в финале турнира в Риме 18 мая

Итальянец Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Риме в воскресенье, 18 мая. Начало — ориентировочно в 18.00 по московскому времени.

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23-летний Синнер — первая ракетка мира. 22-летний Алькарас занимает третье место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Риме стартовал 7 мая и завершится финалом 18 мая. Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев.

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