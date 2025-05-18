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18 мая 2025, 10:00

Янник Синнер — Карлос Алькарас: трансляция финала турнира ATP в Риме

Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом в финале турнира в Риме 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянец Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Риме в воскресенье, 18 мая. Начало — ориентировочно в 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Алькарас с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

23-летний Синнер — первая ракетка мира. 22-летний Алькарас занимает третье место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Риме стартовал 7 мая и завершится финалом 18 мая. Действующий чемпион турнира — немец Александр Зверев.

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Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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