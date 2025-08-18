Янник Синнер и Карлос Алькарас встретятся в финале турнира ATP

Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас встретятся в финале турнира ATP в Цинциннати (США) в понедельник, 18 августа. Начало игры — около 22.00 по московскому времени.

Прямые трансляции турниров ATP доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» и в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте».

На пути к финалу турнира Синнер победил Даниэля Элахи Галана, Габриэля Диалло, Адриана Маннарино, Феликса Оже-Альяссима и Теренса Атмана, а Алькарас обыграл Дамира Джумхура, Хамада Меджедовича, Люку Нарди, Андрея Рублева и Карлоса Алькараса.

В мировом рейтинге ATP Синнер занимает первое место, Алькарас — второе.