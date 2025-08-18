Янник Синнер — Карлос Алькарас: трансляция финала турнира ATP в Цинциннати
Янник Синнер и Карлос Алькарас встретятся в финале турнира ATP
Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас встретятся в финале турнира ATP в Цинциннати (США) в понедельник, 18 августа. Начало игры — около 22.00 по московскому времени.
Результаты теннисных турниров можно отслеживать в разделе тенниса на сайте «СЭ» и в нашем матч центре.
Прямые трансляции турниров ATP доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» и в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте».
На пути к финалу турнира Синнер победил Даниэля Элахи Галана, Габриэля Диалло, Адриана Маннарино, Феликса Оже-Альяссима и Теренса Атмана, а Алькарас обыграл Дамира Джумхура, Хамада Меджедовича, Люку Нарди, Андрея Рублева и Карлоса Алькараса.
В мировом рейтинге ATP Синнер занимает первое место, Алькарас — второе.
