18 августа, 19:15

Янник Синнер — Карлос Алькарас: трансляция финала турнира ATP в Цинциннати

Янник Синнер и Карлос Алькарас встретятся в финале турнира ATP
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас встретятся в финале турнира ATP в Цинциннати (США) в понедельник, 18 августа. Начало игры — около 22.00 по московскому времени.

Результаты теннисных турниров можно отслеживать в разделе тенниса на сайте «СЭ» и в нашем матч центре.

Прямые трансляции турниров ATP доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» и в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте».

На пути к финалу турнира Синнер победил Даниэля Элахи Галана, Габриэля Диалло, Адриана Маннарино, Феликса Оже-Альяссима и Теренса Атмана, а Алькарас обыграл Дамира Джумхура, Хамада Меджедовича, Люку Нарди, Андрея Рублева и Карлоса Алькараса.

В мировом рейтинге ATP Синнер занимает первое место, Алькарас — второе.

