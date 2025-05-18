Алькарас победил Синнера в финале «мастерса» в Риме

Карлос Алькарас обыграл Янника Синнера в финале турнира серии «мастерс» в Риме — 7:6 (7:5), 6:1.

Матч длился 1 час и 45 минут. Алькарас сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. У Синнера 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

22-летний Алькарас выиграл 19-й трофей в карьере и 7-й титул серии «мастерс».

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 1) — 7:6 (7:5), 6:1