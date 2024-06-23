Синнер обыграл Хуркача в финале турнира в Галле

Итальянец Янник Синнер обыграл поляка Хуберта Хуркача в финале турнира серии ATP 500 в Галле (Германия) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

Матч длился 1 час 51 минуту. Синнер сделал за игру 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. У Хуркача — 13 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта после 1 попытки.

22-летний Синнер выиграл 14-й турнир ATP в карьере. В этом сезоне на счету первой ракетки мира 4 победы в 4 финалах на турнирах ATP.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)