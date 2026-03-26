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26 марта, 21:23

Синнер победил Тиафо и вышел в полуфинал «мастерса» в Майами

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Вторая ракетка мира Янник Синнер стал полуфиналистом турнира ATP 1000 в Майами.

В четвертьфинале итальянец победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.

Синнер сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Фрэнсис Тиафо (США, 19) — 6:2, 6:2

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Янник Синнер
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