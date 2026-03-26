Синнер победил Тиафо и вышел в полуфинал «мастерса» в Майами
Вторая ракетка мира Янник Синнер стал полуфиналистом турнира ATP 1000 в Майами.
В четвертьфинале итальянец победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.
Синнер сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 2) — Фрэнсис Тиафо (США, 19) — 6:2, 6:2
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