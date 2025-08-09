Теннис
9 августа, 20:10

Янник Синнер — Даниэль Элахи Галан: трансляция матча турнира ATP в Цинциннати

Янник Синнер и Даниэль Элахи Галан сыграют во втором круге турнира в Цинциннати
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Итальянец Янник Синнер сыграет с колумбийским теннисистом Даниэлем Элахи Галаном во втором круге турнира ATP в Цинциннати (США) в субботу, 9 августа. Встреча начнется не ранее 21.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Галан с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Синнер — Галан можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

23-летний Синнер — первая ракетка мира, Янник стартует в Цинциннати со второго круга.

39-летний Галан занимает 144-е место в мировом рейтинге. Даниэль Элахи на старте турнира обыграл чеха Вита Коприву (6:2, 6:4)

