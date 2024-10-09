Янник Синнер — Бен Шелтон: смотреть матч мастерса в Шанхае онлайн
Янник Синнер сыграет с Беном Шелтоном в четвертом круге «мастерса» в Шанхае
Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с американцем Беном Шелтоном в четвертом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае 9 октября. Ориентировочное время начала — в 7.30 по московскому времени.
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В прошлом году на «тысячнике» в Китае Синнер вылетел в 1/8 финала, уступив Шелтону в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:7 (5:7).
23-летний Синнер — первая ракетка мира. 21-летний Шелтон занимает 16-е место в рейтинге ATP.
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