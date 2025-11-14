Теннис
14 ноября, 18:03

Синнер победил Шелтона на Итоговом турнире ATP

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Итальянец Янник Синнер победил американца Бена Шелтона в матче на Итоговом турнире ATP — 6:3, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 35 минут. Синнер за игру сделал 11 эйсов и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. У Шелтона — 6 эйсов и 2 двойные ошибки.

Синнер набрал 3 очка и ранее обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Шелтон (0) занял последнюю строчку и выбыл из турнира.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6 (7:3)

  • Nick280881

    Да, как сказал классик "Синнер не в лучших кондициях". А так бы 6:0 6:0 выиграл.)) Если серьезно, то Шелтон тут должен был стать мальчиком для битья, он им и стал. Счет в матчах с игроками Топ-10 2-7 в этом году и 7:19 за карьеру говорит о мнгом. Даже у Музетти не такая удручающая картина, 5:8 и 13:32.

    14.11.2025

  • 555 555

    Молодец Янник.

    14.11.2025

  • Gena34

    Даже странно у Синнера эйсов больше,чем у американца,что то у янки не летело,наверно потому что по ту сторону сетки не Рублев,Медведев и Хачанов стояли.

    14.11.2025

  • Djin Ignatov

    Играл спокойно и кажется было такое ощущение у ВСЕХ - Янник выиграет 100 % !

    14.11.2025

  • инок

    Синнер не без труда выиграл у Шелтона..

    14.11.2025

