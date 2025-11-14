Синнер победил Шелтона на Итоговом турнире ATP

Итальянец Янник Синнер победил американца Бена Шелтона в матче на Итоговом турнире ATP — 6:3, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 35 минут. Синнер за игру сделал 11 эйсов и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. У Шелтона — 6 эйсов и 2 двойные ошибки.

Синнер набрал 3 очка и ранее обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Шелтон (0) занял последнюю строчку и выбыл из турнира.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6 (7:3)