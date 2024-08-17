17 августа в четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати состоится очередной матч между Андреем Рублевым и первой ракеткой мира Янником Синнером. На прошлой неделе теннисисты также играли в 1/4 «тысячника», и тогда россиянин оказался сильнее. Предстоящий матч начнется в 20.00 по московскому времени, прямую трансляцию в России покажет YouTube-канал BetBoom Tennis. Счет личного противостояния — 5-3 в пользу Синнера.

Букмекеры, как и неделю ранее, считают Янника абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, что примерно 77% вероятности исхода. Триумф Рублева доступен за крупные 3.85 (23%).

Тотал больше 22.5 гейма предложено взять за 1.95, ТМ 22.5 — за 1.85. Три сета в матче оценены в 2.50, два — в 1.47.

Если Рублев выиграет хотя бы одну партию, сыграет пари за 1.95. Россиянину удалось сделать это всего в трех из восьми матчей против итальянца.

Триумф Андрея с форой (+4.5) гейма можно оформить за 1.50. Если же больше верите в Янника, тогда возьмите Ф1(-4.5) за 2.40.

Победа лидера рейтинга со счетом 2:0 котируется за 1.85.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Андрей Рублев

На прошлой неделе в Монреале Рублеву удалось сенсационно победить Синнера в трех сетах. По ходу игры итальянец жаловался то ли на физические, то ли на психологические проблемы (сам запутался в показаниях). Одно понятно точно — Янник был не в лучших кондициях.

В Цинциннати лидер рейтинга легко прошел Микельсена во втором раунде, а с третьего его соперник — Джордан Томпсон — снялся. Синнер получил дополнительный отдых, и это даст ему огромное преимущество над Рублевым, который вчера бился с Накашимой и вообще с начала месяца провел уже девять матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой (-3.5) гейма за 1.83.