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28 марта, 04:11

Синнер обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в матче 1/2 финала турнира в Майами — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 54 минуты. 24-летний итальянец подал 15 раз навылет, допустил 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4). На счету его соперника — 5 подач навылет, 1 двойная ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

В финале Синнер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который победил француза Артюра Фиса (6:2, 6:2).

Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:3, 7:6 (7:4)

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
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