Синнер обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в матче 1/2 финала турнира в Майами — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 54 минуты. 24-летний итальянец подал 15 раз навылет, допустил 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4). На счету его соперника — 5 подач навылет, 1 двойная ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

В финале Синнер сыграет с чехом Иржи Легечкой, который победил француза Артюра Фиса (6:2, 6:2).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:3, 7:6 (7:4)