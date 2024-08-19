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Сегодня, 04:20

Синнер обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото USA Today Sports

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл в полуфинале турнира в Цинциннати. В трех сетах он переиграл немца Александра Зверева — 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 3 часа 6 минут. 23-летний итальянец 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 15 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 5).

В финале Синнер сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Хольгер Руне (Дания).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
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