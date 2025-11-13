Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Итальянец Янник Синнер победил немца Александра Зверева в матче на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 38 минут. Вторая ракетка мира Синнер за игру сделал 12 эйсов и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. У третьей ракетки мира Зверева — 7 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 7 попыток.

Синнер (2 очка) одержал вторую победу в групповом турнире и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. В последнем матче группы Бьорна Борга он встретится с американцем Беном Шелтоном (14 ноября).

Зверев (1 очко) за выход в полуфинал сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (1 очко). Матч пройдет 14 ноября.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 6:3