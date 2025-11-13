Теннис
Сегодня, 00:19

Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянец Янник Синнер победил немца Александра Зверева в матче на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 38 минут. Вторая ракетка мира Синнер за игру сделал 12 эйсов и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. У третьей ракетки мира Зверева — 7 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 7 попыток.

Синнер (2 очка) одержал вторую победу в групповом турнире и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. В последнем матче группы Бьорна Борга он встретится с американцем Беном Шелтоном (14 ноября).

Зверев (1 очко) за выход в полуфинал сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (1 очко). Матч пройдет 14 ноября.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Янник Синнер (Италия, 2) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 6:3

  • Черемисин57

    Браво, Зверев! Оказал сопротивление 2ой ракетке мира!! Конечно хотелось бы более упорной борьбы, чтобы было три сета и все на тай брейках!!! Но, увы, испанец и итальянец превосходят всех остальных, даже 3ью ракетку мира- Зверева! Единственный плюс в защиту Зверева, то что он единственный из своего поколения, кто входит в тройку лидеров мужского тенниса! Остальные его сверстники- сбитые лётчики!!

    13.11.2025

  • Кот-матрос

    Сопротивляться незачем? Ты что, не видел беспомощные слёзы у Сашки?

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Здравствуй, тот самый финал?

    13.11.2025

  • hant64

    Ну да, грызть ракетку - это новое слово в теннисе).

    13.11.2025

  • Иван Л.

    Хотелось по зверски, а вышло..... гмм... по допингерски)

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В своем варианте возможного сценария ставки Саши на матч с Оже, как на основной в группе я ошибся лишь на один гейм. Саша решил, что в группе Синнеру сопротивляться незачем. Полуфинал на кону. Зверев, похоже, скоро в шахматы играть будет по окончании карьеры (с- сарказм).

    13.11.2025

  • hant64

    Тут говорить особо нечего: Синнер - брейк-пойнты 4, реализация 2. Зверев: брейкпойнты 7, реализация 0. Справедливости ради, реальный шанс Янник дал Звереву всего один раз, доведя до розыгрыша, остальные - или эйс, или фактически непринимаемая подача. Но в общем и целом Синнер был лучше Зверева. И лучше играл, чем в прошлом матче с ФОА.

    13.11.2025

  • rusfеd 2.0

    Зверев как обычно со своей по-заячьи трусливой игрой профукает все свои шансы

    13.11.2025

  • Кот-матрос

    Саша, ты можешь не есть, жаловаться, кусать ракетку - ничто тебе не поможет...

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Испанско-итальянский финал это привычное дело на всех турнирах.

    13.11.2025

