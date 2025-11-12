Теннис
Сегодня, 20:15

Янник Синнер — Александр Зверев: онлайн-трансляция матча ATP Finals

Янник Синнер и Александр Зверев сыграют в групповом этапе Итогового турнира ATP 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Янник Синнер и Александр Зверев.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP 2025 в среду, 12 ноября. Начало — не ранее 23.00 по московскому времени.

Янник Синнер — Александр Зверев: трансляция матча Итогового турнира ATP в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

24-летний Синнер — вторая ракетка мира. 28-летний Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.

Итоговый турнир ATP 2025 пройдет в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября. Янник Синнер — действующий чемпион ATP Final.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
