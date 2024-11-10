Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024 в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на центральном корте арены «Пала Альпитур» в Турине (Италия). Начало — после 22.30 по московскому времени.

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23-летний Синнер — 1-я ракетка мира. 25-летний Минаур занимает 8-е место в мировом рейтинге.

В истории личных встреч счет 7-0 в пользу итальянца.

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 17 ноября.

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