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Янник Синнер — Алекс Де Минаур: смотреть матч Итогового турнира ATP

Янник Синнер сыграет с Алексом Де Минауром в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024 в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на центральном корте арены «Пала Альпитур» в Турине (Италия). Начало — после 22.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Минаур с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

23-летний Синнер — 1-я ракетка мира. 25-летний Минаур занимает 8-е место в мировом рейтинге.

В истории личных встреч счет 7-0 в пользу итальянца.

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 17 ноября.

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Теннис
Алекс де Минаур
Янник Синнер
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