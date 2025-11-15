Теннис
Сегодня, 18:35

Синнер победил де Минаура и вышел в финал Итогового турнира ATP

Сергей Ярошенко
Янник Синнер.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в полуфинале Итогового турнира ATP — 7:5, 6:2.

Матч продлился 1 час 53 минуты.

Синнер 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету де Минаура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В финале турнира 24-летний итальянец встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
  • Zohr Vad

    Макаронник в своём стиле Удава. Душит и пожирает

    15.11.2025

  • 555 555

    Янник молодец. Алькарас твой выход.

    15.11.2025

  • hant64

    Это Алекс, скорее, из Синнера делал человека почти до конца первого сета. Ему респект хотя бы за попытку.

    15.11.2025

  • hant64

    Понятно, что когда выигрывает заведомый фаворит, ничего неожиданного в этом найти невозможно. Однако, лично меня удивил уровень сопротивления Де Минора в первом сете - он эпично упустил тройной брейкпойнт во втором гейме, потом почти весь сет держался, и капнул только в одиннадцатом. Жаль, играл достойно. Ну а второй сет - там уже играли теннисисты разного уровня, хотя Синнер был далеко не безупречен.

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Первые 10 геймов Т-1000 успешно притворялся человеком, потом - этакая скрытая баранка и снова - 4 человеческих гейма. Вот такой нынче мужской теннис на вершине Горы. Удар - и катарсис...

    15.11.2025

