Синнер победил де Минаура и вышел в финал Итогового турнира ATP

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в полуфинале Итогового турнира ATP — 7:5, 6:2.

Матч продлился 1 час 53 минуты.

Синнер 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету де Минаура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В финале турнира 24-летний итальянец встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).