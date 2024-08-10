Рублев сыграет с Синнером в четвертьфинале «мастерса» в Монреале
Итальянец Янник Синнер победил чилийца Алехандро Табило в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монреале — 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 21 минуту.
Первая ракетка мира вышел в четвертьфинале «мастерса» и встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Алехандро Табило (Чили, 15) — 6:4, 6:3
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