14 августа, 01:33

Синнер обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл у француза Адриана Маннарино в четвертом круге турнира — 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 51 минут.

Соперник итальянца определится в матче Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Бенжамен Бонзи (Франция).

В перенесенном матче третьего круга американец Бен Шелтон победил испанца Роберто Баутисту Агута — 7:6 (7:3), 6:3. Следующим его соперником будет чех Иржи Легечка.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг

Бен Шелтон (США, 5) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 7:6 (7:3), 6:3

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 6:4, 7:6 (7:4)

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
Теннис
Адриан Маннарино
Янник Синнер
Андрей Рублев — Франсиско Комесана: трансляция матча турнира ATP в Цинциннати

Фритц проиграл 136-й ракетке мира Атману в четвертом круге турнира в Цинциннати

