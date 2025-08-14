Синнер обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл у француза Адриана Маннарино в четвертом круге турнира — 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 51 минут.
Соперник итальянца определится в матче Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Бенжамен Бонзи (Франция).
В перенесенном матче третьего круга американец Бен Шелтон победил испанца Роберто Баутисту Агута — 7:6 (7:3), 6:3. Следующим его соперником будет чех Иржи Легечка.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Бен Шелтон (США, 5) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 7:6 (7:3), 6:3
Четвертый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 6:4, 7:6 (7:4)
Источник: Сетка турнира в Цинциннати
