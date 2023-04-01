Янчук заявил, что Хачанов провел отличный турнир в Майами
Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление россиянина Карена Хачанова на турнире в Майами.
«Карен заметно прибавил, он провел отличный турнир в Майами, неслучайно обыграл третьего игрока мира Стефаноса Циципаса. Вчера был равный, интересный матч с Медведевым, где он владел инициативой, но не смог выиграть. Игра была очень упорной, но Медведев смотрелся чуть увереннее, сказался опыт больших матчей. В последнее время результаты наших теннисистов очень радуют», — приводит ТАСС слова Янчука.
Хачанов дошел до полуфинала турнира, где уступил своему соотечественнику Даниилу Медведеву со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.
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