Янчук: «В WTA и ATP считают, что вопрос политики не дело атлетов»

Российский тренер Виктор Янчук высказался о защите прав теннисистов из России и Белоруссии Женской теннисной ассоциацией (WTA) и Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

«WTA и ATP всегда придерживались такой позиции. Для примера можно вспомнить 60—70-е годы прошлого века. Тогда практически от всех международных соревнований отстранили спортсменов из ЮАР из-за политики апартеида. Но в теннисе они продолжали выступать. Причем советским игрокам на родине играть с ними не разрешали из-за боязни, что африканские страны в ответ могут бойкотировать Олимпиаду в Москве. Но в руководстве мирового тенниса продолжали настаивать на своем: южноафриканцам запрещено выходить на корт в командных турнирах, например Кубке федераций, но в личных ни о каком запрете речи не шло. Там считают, что вопрос политики не дело атлетов», — приводит RT слова Янчука.

Ранее Андрей Чесноков заявил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) должна ввести санкции против украинок, демонстрирующих неспортивное поведение.

13 марта украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Варваре Грачевой из России по окончании финального матча турнира в Остине.