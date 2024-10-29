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Сегодня, 22:15

Янчук считает хорошими шансы Рублева на участие в Итоговом турнире ATP

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о шансах теннисиста Андрея Рублева на квалификацию на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я думаю, что у Рублева хорошие шансы пройти на Итоговый турнир ATP. Реальным конкурентом на данный момент является австралиец, но остальные, на мой взгляд, далековато. Не исключено, что [Новак] Джокович снимется, но я думаю, что Андрей отберется сам, надо сыграть не хуже Алекса де Минаура в Париже на этой неделе, это ему вполне по силам«, — приводит слова Янчука ТАСС.

Итоговый турнир пройдет с 10 по 17 ноября в Турине. Действующим победителем соревнований является Джокович.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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