Янчук считает, что Рублеву будет трудно защитить титул в Мадриде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что россиянину Андрею Рублеву будет сложно выиграть «Мастерс» в Мадриде второй год подряд.

«В этом году Андрей играет неровно. У него был один успешный турнир, где он победил, но на всех остальных он довольно быстро вылетал. Сейчас много игроков на ходу, на данный момент их форма выглядит предпочтительнее. Я думаю, защитить титул будет сложно, но, с другой стороны, Рублев умеет играть на грунте, поэтому он может хорошо там сыграть», — приводит слова Янчука ТАСС.

25 апреля во втором круге турнира в Мадриде Рублев сыграет против француза Гаэля Монфиса.