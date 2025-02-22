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22 февраля 2025, 15:16

Янчук считает, что Рублев стал более сдержанным

Сергей Ярошенко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, десятая ракетка мира Андрей Рублев стал лучше контролировать эмоции на корте.

«Очень здорово, что Андрей дошел до финала. Мы ожидали от наших лидеров хороших результатов, но начало сезона у них не задалось, и вот наконец в хорошем турнире наш спортсмен дошел до финала. Андрей здорово играет в свойственной агрессивной манере, и многие соперники не справляются с его темпом. Но не менее важно и то, что он стал более сдержанным, лучше контролирует эмоции, это идет ему на пользу», — цитирует Янчука ТАСС.

Ранее Рублев вышел в финал турнира ATP 500 в Дохе. В решающем матче россиянин сыграет против британца Джека Дрейпера. Встреча состоится 22 февраля.

Источник: ТАСС
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Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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