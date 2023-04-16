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Янчук считает, что Рублев проявил свои лучшие качества в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что россиянин Андрей Рублев сумел продемонстрировать свои лучшие качества в финальном матче турнира в Монте-Карло против датчанина Хольгера Руне.

«Рублев велик, он проявил все свои лучшие качества. Находясь на грани поражения, сумел выстоять и выправить ситуацию. Его соперник несся с открытым забралом и призывал публику поддержать его, это не помогло. Когда нужно было проявить характер, Руне дрогнул, не забил два смеша, делал двойные ошибки. Рублев играл стабильно, хоть и не без ошибок, и заставил своего соперника дрогнуть, при счете 5:5 в решающей партии уже было понятно, чем игра закончится», — приводит ТАСС слова Янчука.

В воскресенье, 16 апреля, Рублев со счетом 5:7, 6:2, 7:5 одержал победу над Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на турнирах ATP-1000.

Источник: https://tass.ru/sport/17537575
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Хольгер Руне
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