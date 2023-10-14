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Сегодня, 19:20

Янчук считает, что Рублев нервничал в полуфинале «мастерса» в Шанхае

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о матче между россиянином Андреем Рублевым и представителем Болгарии Григором Димитровым в рамках полуфинала «мастерса» в Шанхае.

«Я думал, что матч завершится в трех сетах, но Андрей смог справиться в двух. В первом сете была равная игра, Рублев нервничал, допускал большое количество ошибок, но на тай-брейке сумел показать, что он волевой игрок. Несмотря на то, что он проиграл сразу свою подачу во втором сете, он потом сумел отыграться и перехватить инициативу полностью. Андрей здорово играл справа, отвечал в высоком темпе. При уверенной игре, при том, что он смог поверить в себя, он стал играть очень остро, играл влево сопернику, потому что одноручный удар слева его соперника был не таким надежным, поэтому Андрею удалось реализовать свой потенциал», — приводит ТАСС слова Янчука.

Рублев вышел в свой четвертый финал в турнирах серии «мастерс». В финале турнира в Шанхае россиянин сыграет против Хуберта Хуркача из Польши. Матч пройдет 15 октября и начнется в 11.30 по московскому времени.

В этом сезоне Рублев уже становился победителем «мастерса». В апреле он выиграл турнир на грунте в Монте-Карло.

Источник: https://tass.ru/sport/19014883
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Григор Димитров
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