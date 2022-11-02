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Сегодня, 19:24

Янчук считает, что Медведеву не хватило выдержки в матче против австралийца Де Минаура

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже.

«Даниил расстроил, он не сумел сыграть на своем уровне, последний гейм нужно было выигрывать, чтобы продолжать борьбу. Матч был упорный, очень зрелищный и интересный. Де Минаур играл очень напористо и стабильно, у него было некоторое преимущество в том, что он играл в атакующем стиле. Медведеву не хватило выдержки, те ошибки, что он допустил на своей подаче в последнем гейме, — это просто провал. Нужно сделать правильные выводы и работать над тем, чтобы прибавить в остроте атакующих действий», — приводит ТАСС слова Янчука.

Сегодня, 2 ноября, Медведев потерпел поражение от австралийца Алекса Де Минаура во втором круге теннисного турнира в Париже — 4:6, 6:2, 5:7.

Источник: https://tass.ru/sport/16231477
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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