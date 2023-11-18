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Янчук считает, что Медведева нельзя упрекать за поражение от Синнера

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что Даниилу Медведеву не хватило сил в полуфинале Итогового турнира ATP против итальянца Янника Синнера. Россиянин проиграл в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

По словам Янчука, Медведев показывал хорошую игру, поэтому его нельзя упрекнуть за поражение.

«Мне кажется, Медведеву не хватило сил, в этой встрече он показал, что у него неидеальное здоровье. Противник моложе, что не могло не сказаться, к тому же Синнер играет у себя дома, и играет он очень неплохо. К Даниилу не может быть никаких упреков, была хорошая содержательная игра, просто не его день, не его час», — сказал Янчук.

В финале Синнер сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: ТАСС
Даниил Медведев
Янник Синнер
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