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Сегодня, 13:28

Янчук считает, что Медведев имеет психологическое преимущество перед итальянцем Синнером

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Даниил Медведев более психологически устойчив, чем итальянец Янник Синнер.

«Я думаю, что у Даниила хорошие шансы на победу, он уже много раз обыгрывал Синнера, он может его сломать изнурительными обменами ударами. Синнеру будет трудно пробить оборону Медведева, ему придется много рисковать, так он может проиграть. С другой стороны, Синнер превосходит Медведева в скорости ударов, и при хорошей игре ему будет что противопоставить Даниилу, шансы у них примерно равны. Однако не стоит забывать о факторе психологии, Даниил имеет в этом преимущество, он более устойчивый игрок, и это делает его шансы на победу чуть выше», — приводит ТАСС слова Янчука.

Медведев и Синнер сыграют в финале турнира в Майами. Матч пройдет 2 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17428757
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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