Янчук: «Не знаю, почему Медведев продолжал играть. Нужно было сняться раньше»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о решении Даниила Медведева сняться с матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

«К сожалению, такое случается, это спорт. Даниил играл неплохо на этом турнире, но в последний момент его подвела травма. Я не знаю, почему он продолжал играть, нужно было сняться раньше, потому что, имея даже небольшое недомогание, лучше завершить борьбу и не усугублять свое состояние», — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев снялся при счете 4:0 в пользу соперника в решающем сете. Перед этим 29-летний россиянин выиграл первый сет (7:5) и уступил во втором (5:7), где не сумел подать на матч и начал испытывать судороги.