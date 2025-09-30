Теннис
30 сентября, 16:55

Янчук: «Не знаю, почему Медведев продолжал играть. Нужно было сняться раньше»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о решении Даниила Медведева сняться с матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

«К сожалению, такое случается, это спорт. Даниил играл неплохо на этом турнире, но в последний момент его подвела травма. Я не знаю, почему он продолжал играть, нужно было сняться раньше, потому что, имея даже небольшое недомогание, лучше завершить борьбу и не усугублять свое состояние», — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев снялся при счете 4:0 в пользу соперника в решающем сете. Перед этим 29-летний россиянин выиграл первый сет (7:5) и уступил во втором (5:7), где не сумел подать на матч и начал испытывать судороги.

Источник: ТАСС
