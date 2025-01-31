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Сегодня, 15:10

Янчук считает, что Джокович еще способен показать себя на высшем уровне

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Советский и российский теннисист и тренер Виктор Янчук считает, что Новака Джоковича пока рано списывать со счетов.

«Джокович? Кто знает, кто знает... Его списывать нельзя. Он еще может преподнести сюрприз. Говорят, что он закончил... Еще не закончил! Он попытается хотя бы один «Большой шлем» присовокупить. Для вечного рекорда. Но молодежь прет, и трудно сказать, кто из них выстрелит. Они все непредсказуемые», — сказал Янчук Vprognoze.ru.

На Australian Open-2025 Джокович дошел до полуфинала, где снялся из-за травмы в матче с Александром Зверевым после первого сета. 37-летний серб — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428), обладатель карьерного «Золотого шлема» и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Виктор Янчук
Новак Джокович
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