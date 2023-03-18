Янчук: «У Медведева есть все шансы выйти в финал. Он сейчас в хорошей форме»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянин Даниил Медведев имеет преимущество в надежности перед американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинальном матче АТР в Индиан-Уэллсе.

«У Даниила есть все шансы выйти в финал. Он сейчас в хорошей форме, у него высокие амбиции, он себя считает претендентом на победу. Его трудно пробить, он стал активнее играть и хорошо держит темп. Думаю, что его преимущество перед Тиафо заключается в надежности, он лучше держит мяч и меньше ошибается», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч состоится в субботу, 18 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени.