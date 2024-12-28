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Сегодня, 12:20

Янчук считает, что Андреева может превзойти достижения Шараповой

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Заслуженный тренер Виктор Янчук сравнил 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой.

«У Мирры Андреевой и Шараповой немного разные стили игры. Шарапова все-таки сильнее била, у нее мощнее удары справа и слева. Но Мирра играет очень цепко, разнообразно и более изощренно, чем Шарапова. Игровое мастерство у Андреевой не хуже, чем у Марии, а даже лучше. Пока что Мирре не хватает пробивных и нокаутирующих ударов, но зато она умеет взять очень хорошие паутины на корте. У нее часто бывают очень интересные комбинации и нестандартные решения. Поэтому ждем от Андреевой побед. Она очень сильно и быстро прибавляет. Думаю, потенциально она может стать лучшей российской теннисисткой за все время и превзойти достижения Шараповой», — сказал Янчук Legalbet.ru.

Шарапова — самая титулованная российская теннисистка и экс-первая ракетка мира. Она победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, одна из десяти теннисисток в истории, которым удалось выиграть все ТБШ.

В 2024 году Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе во всех турнирах «Большого шлема». В обновленном рейтинге WTA спортсменка занимает 16-е место.

Источник: Legalbet.ru
Теннис
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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