Янчук — о поведении Медведева: «Его психологически потрепало. Надо жить игрой, а не отвлекаться на всякие мелочи»

Заслуженный тренер России по большому теннису Виктор Янчук в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева в матче второго круга турнира в Цинциннати с Иржи Легечкой — 6:7 (2:7), 4:6.

«В последнее время Даниил находится на подходе к решающему турниру US Open, и меня настораживает его не лучшая игра. Да, Легечка — непростой и достойный соперник, но Медведев должен был его победить. Вообще, немного времени осталось до решающего турнира у Даниила, чтобы набрать форму. Но будем надеяться, что он справится. Как бы ему на US Open не проиграть на старте. Вообще, у него сейчас серия из трех поражений подряд, если считать Олимпиаду, и это тревожно», — сказал Янчук «СЭ».

Также заслуженный тренер России отреагировал на неспортивное поведение Медведева после первого проигранного сета в матче с Легечкой.

«Думаю, его сильно потрепали психологически последние недели. Раз он начал терять контроль, то можно сказать, что он немного не в себе. Ему надо успокоиться и по возможности больше акцентироваться на игре. Надо жить игрой, а не отвлекаться на всякие мелочи. За ним и раньше замечались отдельные проявления несдержанности, поэтому ему нужно сейчас успокоиться», — добавил Янчук.

Медведев после Олимпийских игр в Париже во второй раз проиграл стартовый матч в турнирах серии «мастерс» в Северной Америке. На прошлой неделе россиянин уступил во втором круге в Монреале.

Денис Сафронов