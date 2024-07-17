Янчук: «От чрезмерного желания играть на максимуме у Рублева у него зашкаливают эмоции»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением об игре игре российского теннисиста Андрея Рублева.

— Рублев, конечно, может выбраться из этой ямы неудачных результатов, в которую он попал на последних турнирах. Андрею просто нужно успокоиться. Он сильно взвинчивает себя на корте, пытается всегда сыграть на максимуме. Но получается, что от чрезмерного желания у него зашкаливают эмоции, которые мешают играть.

Андрею нужно успокоиться, прийти в себя и постепенно набирать форму. А набор формы — это процесс волнообразный: за спадом всегда будет следовать подъем. Думаю месяца два-три понадобится Рублtву, чтобы преодолеть этот неудачный отрезок, — сказал Янчук Legalbet.

В первом круге Уимблдона-2024 Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье. В рейтинге ATP россиянин опустился с шестого на восьмое место.